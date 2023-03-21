Творожно-сметанковое печенье «пальчики оближешь»: россыпь наслаждения во рту и простой состав

Очень вкусное и в то же время простое в приготовлении печенье готовится из творога со сметаной. Это беспроигрышное сочетание, которое всегда радует в выпечке своим аппетитным дуэтом.

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Рецепт невероятно простой, его могут освоить самые неопытные хозяйки и даже дети.

Ингредиенты: 200 г творога, 150 г сметаны, щепотка соли, 100 г сахара, 0,5 ч.л. соды, 1 ч.л. уксуса, 350 г муки.

Погасить соду, смешать все ингредиенты, кроме муки. Просеять муку и постепенно ввести ее в состав.

Вымесить и сформировать печеньки. Выпекать на пергаменте 35 минут, заранее прогрев духовку до 180 градусов.

Источник: lafoy.ru