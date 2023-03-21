Мука, лук, вода, масло: узбеки рассказали, как делают свои лепешки – рецепт бомбический

Мука, лук, вода, масло: узбеки рассказали, как делают свои лепешки – рецепт бомбический

Лепешка с луком. Фото: соцсети

Простое блюдо радует своим вкусом и аппетитным ароматом.

Восхитительные луковые лепешки по узбекскому рецепту станут хитом вашей домашней кулинарии. Они получаются ароматными, вкусными, при этом готовятся невероятно просто и быстро. А ингредиенты стоят буквально три копейки!

Дополните свой рацион этой вкуснятиной обязательно. Используйте их на завтрак и в качестве дополнения основных блюд.

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В оригинале лепешки готовят в тандыре, но и на сковороде они тоже получаются вкусными.

Ингредиенты: 3 стакана муки, 2 лука, 200 мл теплой воды, 100 г сливочного масла, 15 г соли.

Смешать воду, муку, соль и растопленное масло. Накрыть пленкой, дать отдохнуть минут 15.

Замесить тесто, раскатать тонкий пласт, добавить мелко нарезанный лук, соединить края вовнутрь и руками сформировать лепешки. Либо воспользоваться скалкой, как удобнее.

Обжаривать на сухой сковороде по 4 минуты с каждой стороны. Смазать сливочным маслом.

Источник: lafoy.ru.

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