Мука, лук, вода, масло: узбеки рассказали, как делают свои лепешки – рецепт бомбический

Восхитительные луковые лепешки по узбекскому рецепту станут хитом вашей домашней кулинарии. Они получаются ароматными, вкусными, при этом готовятся невероятно просто и быстро. А ингредиенты стоят буквально три копейки!

Дополните свой рацион этой вкуснятиной обязательно. Используйте их на завтрак и в качестве дополнения основных блюд.

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В оригинале лепешки готовят в тандыре, но и на сковороде они тоже получаются вкусными.