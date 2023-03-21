Так можно было? Как сделать, чтобы молочная каша никогда не пригорала: все смеются, когда узнают

Многие хозяйки не очень любят готовить молочную кашу из-за того, что она часто пригорает ко дну кастрюли.

Как бы старательно подчас они не размешивали состав, на дне все равно остается нагар! Так что же делать? Ведь далеко не все могут позволить себе приобретение дорогой толстостенной посуды со специальным антипригарным покрытием.

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