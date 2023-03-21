Очень простой и нежный пирог «К чаю»: все смешал и в печь – ингредиенты «по сусекам поскребла»

Очень простой пирог «К чаю» можно приготовить буквально из всего, что было под рукой. Этот состав точно найдется у каждой хозяйки на кухне!
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Причем выпечка получается пышной, нежной, воздушной и очень вкусной!
Ингредиенты:
- Мука - 190 г
- Яйцо - 1 шт.
- Сахар - 50 г
- Молоко - 150 мл.
- Растительное масло - 50 мл.
- Разрыхлитель - 8 г
- Джем - 150 г
Соединить яйцо, сахар, масло, муку, молоко, разрыхлитель.
Залить получившиеся тесто в форму, добавить сверху джем и выпекать 25 минут при 180 градусах.
В конце можно посыпать сахарной пудрой.
Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты».