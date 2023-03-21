Очень простой и нежный пирог «К чаю»: все смешал и в печь – ингредиенты «по сусекам поскребла»

Очень простой пирог «К чаю» можно приготовить буквально из всего, что было под рукой. Этот состав точно найдется у каждой хозяйки на кухне!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Причем выпечка получается пышной, нежной, воздушной и очень вкусной!

Ингредиенты:

Мука - 190 г

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 50 г

Молоко - 150 мл.

Растительное масло - 50 мл.

Разрыхлитель - 8 г

Джем - 150 г

Соединить яйцо, сахар, масло, муку, молоко, разрыхлитель.