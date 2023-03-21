Очень простой и нежный пирог «К чаю»: все смешал и в печь – ингредиенты «по сусекам поскребла»

Очень простой и нежный пирог «К чаю»: все смешал и в печь – ингредиенты «по сусекам поскребла»

Пирог. Фото: соцсети

Бисквит получается пышным и тающим во рту.

Очень простой пирог «К чаю» можно приготовить буквально из всего, что было под рукой. Этот состав точно найдется у каждой хозяйки на кухне!

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Причем выпечка получается пышной, нежной, воздушной и очень вкусной!

Ингредиенты:

  • Мука - 190 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Сахар - 50 г
  • Молоко - 150 мл.
  • Растительное масло - 50 мл.
  • Разрыхлитель - 8 г
  • Джем - 150 г

Соединить яйцо, сахар, масло, муку, молоко, разрыхлитель.

Залить получившиеся тесто в форму, добавить сверху джем и выпекать 25 минут при 180 градусах.

В конце можно посыпать сахарной пудрой.

Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты».

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