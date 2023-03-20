Воздушные, нежирные, сами просятся в рот! Как сделать творожные пончики в духовке — хит Интернета

Вкуснейшие воздушные пончики станут отличной альтернативой сырникам. Готовят их в духовке, благодаря чему они получаются нежирными.

Ингредиенты: 250 г творога, 1 ст.л. сметаны, 1 яйцо, 1 ст.л. растительного масла, 200 г муки, 1 ст.л. сахара, 1 ч.л. разрыхлителя, 1 щепотка соли.

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Пробить творог блендером или размять толкушкой. Отдельно взбить венчиком яйцо, сметану, сахар, соль и растительное масло.

Ввести в данный состав творог, перемешать, потом добавить просеянную муку с разрыхлителем. Сформировать небольшие пончики, разложить по пергаментной бумаге.

Запекать в духовке при 180 градусах 25–30 минут.

Готовые пончики можно посыпать сахарной пудрой или обмакнуть в глазурь.

Источник: lafoy.ru.