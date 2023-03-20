Мука, кипяток, растительное масло: как сделать вкусные постные лепешки за три копейки — рецепт Емельяненко

Эти лепешки готовятся быстро и просто, при этом для их приготовления используются самые дешевые постные ингредиенты. Тем не менее они все равно получаются очень пышными, воздушными, с ароматом свежеиспеченного хлеба.

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Рецептом поделился известный шеф-повар Василий Емельяненко, а он-то точно знает толк во вкусных блюдах!

Ингредиенты:

мука — 350 г,

вода (кипяток) — 200 мл,

соль — 2 щепотки,

растительное масло — 2 ст. ложки.

В муку добавить две щепотки соли, растительное масло и кипяток. Хорошенько вымесить и сформировать из теста колобок. Завернуть в пищевую пленку и оставить при комнатной температуре на один час.

Далее нарезать на кусочки весом по 60 граммов и тонко раскатать, слегка припылив мукой. Лепешки жарить на среднем огне на хорошо разогретой сухой сковороде (без добавления масла), периодически переворачивая. Лепешка должна вздуться, внутри нее образуется кармашек.

«Лепешки можно использовать для приготовления шаурмы, начинять любимой начинкой или просто кушать вместо хлеба — вкусно будет по-любому», — пообещал Емельяненко.

Источник: Telegram-канал «Шеф-повар Василий Емельяненко».