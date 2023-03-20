«Быстрый, легкий, шикарнейший»: Белькович рассказал, как готовит курицу карри — пошаговый рецепт с видео

Приготовление: 1. Нарезаем лук полукольцами и чеснок тонкими слайсами. 2. Цукини и куриную грудку нарезаем крупным кубиком. 3. На разогретую сковородку наливаем растительное масло и обжариваем лук/чеснок 3 минуты. 4. Далее отправляем цукини и обжариваем до золотистого цвета. 5. Закидываем куриную грудку, солим и готовим пару минут. 6. Открываем кокосовое молоко, перемешиваем и наливаем в сковородку. 7. После того, как закипит, наливаем немного кипятка. 8. Добавляем карри и тушим пару минут. 9. Крахмал в отдельной миске перемешиваем с холодной водой, добавляем в курицу и перемешиваем. 10. Нарезаем томаты крупным кубиком и за 30 минут до конца приготовления кладем в сковородку. 11. Добавляем лимонный сок и сахар .12. Перемешиваем, 20 секунд — и готово. 13. Выкладываем рис, сверху курицу карри, зеленый лук. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «Рецепты Бельковича»