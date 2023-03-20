Те самые, из детства: как приготовить настоящие сочники с творогом — классический рецепт, тающий вкус

Вкуснейшие сочники с творогом можно приготовить дома по классическому рецепту. Получаются аппетитные бездрожжевые пирожки со знакомым всем вкусом из глубин детства.

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Помните, как это песочное тесто таяло во рту, а молочная кислинка оттеняла его вкус? Да-да, его можно почувствовать вновь.

Ингредиенты: 150 г творога, 125 г сметаны, 70 г сливочного масла, 400 г муки, 250 г сахара, 2 яйца, соль, сода.

Взбить 2/3 сметаны и сахарного песка, добавить яйцо, соль, мягкое сливочное масло и перемешать.

После этого вмешать в состав просеянную муку и щепотку соды, размять. Накрыть готовое тесто пищевой пленкой и оставить на полчаса отдыхать.

Далее взбить белок с остатками сахара, смешать с творогом, остатками сметаны и столовой ложкой муки.

Раскатать тесто толщиной примерно в 3 мм, нарезать круги среднего размера. В каждый вложить начинку, защипнуть края, как у вареников. Выпекать сочники 25 минут при 180 градусах.

Источник: lafoy.ru.