Как сделать аппетитную намазку на хлеб из творога: немного чеснока, пасты и майонеза — очень быстро

Как сделать аппетитную намазку на хлеб из творога: немного чеснока, пасты и майонеза – очень быстро

Намазка на хлеб. Фото: соцсети

Эта вкуснятина готовится всего за пару минут.

Очень быструю и простую намазку на хлеб с приятным ароматом чеснока можно приготовить за пару минут. Пропустил все блендером — и закуска готова!

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Хорошо ее намазывать на чуть поджаренный хрустящий хлеб.

Ингредиенты:

  • Чеснок — 1 зубчик
  • Зелень — по вкусу
  • Творог — 100 г
  • Томатная паста — 1 ч. ложка
  • Майонез — 1 ст. ложка

Зелень и чеснок порубить. Засыпать все ингредиенты в блендер и вместе пробить в пасту. Намазать на хлебушек или гренки.

Источник: lifehacker.ru

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