Как сделать аппетитную намазку на хлеб из творога: немного чеснока, пасты и майонеза — очень быстро

Очень быструю и простую намазку на хлеб с приятным ароматом чеснока можно приготовить за пару минут. Пропустил все блендером — и закуска готова!

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Хорошо ее намазывать на чуть поджаренный хрустящий хлеб.

Ингредиенты:

Чеснок — 1 зубчик

Зелень — по вкусу

Творог — 100 г

Томатная паста — 1 ч. ложка

Майонез — 1 ст. ложка

Зелень и чеснок порубить. Засыпать все ингредиенты в блендер и вместе пробить в пасту. Намазать на хлебушек или гренки.

Источник: lifehacker.ru