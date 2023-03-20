Торт «Воздушное чудо» на креме из сметаны и сахара: состав найдется в каждом холодильнике

Домашний торт «Воздушное чудо» можно готовить хоть каждую неделю. Он не надоедает, стоит по итогу сущие копейки, а ингредиенты в него идут максимально простые. Уверены, вы найдете их у себя в любой день и час!
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Ингредиенты: 4 яйца, 1 стакан сахара, 4 ст. л. муки, разрыхлитель, какао, ваниль по 1 ч. л., а также бананы и пачка сметаны для крема.
Яйца взбить с 4 соловыми ложками сахарного песка, всыпать муку, ваниль, разрыхлитель и перемешать.
Испечь бисквит и разрезать его горизонтально на 3-4 тонких коржа. Сметану взбить миксером с оставшимся сахарным песком. Коржи смазать сметанным кремом, проложить пластиками спелого банана.
Источник: lafoy.ru.