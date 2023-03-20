Вкуснее оладушек! Как испечь тающие во рту картофельно-сырные лепешки — аромат по всей кухне

Очень аппетитные, нежные, тающие во рту картофельно-сырные лепешки станут хитом вашей домашней кулинарии. Они готовятся из доступных ингредиентов и нравятся даже мясоедам!

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Ингредиенты: 500 г картофельного пюре, 1 стакан муки, 2 яйца, 50 г твердого сыра, соль, молотый черный перец, 50 мл растительного масла.

Из указанного количества продуктов получится 4 средние лепешки.