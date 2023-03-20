Проще и вкуснее чизкейка: как сделать нежный пирог с творогом и яблоками на слоеном тесте

Очень простой, но в то же время невероятно аппетитный пирог с творогом и яблоками можно испечь из готового слоеного теста, которое продается в каждом магазине за копейки.

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Многим он нравится больше новомодного чизкейка за аромат и бесподобную хрусткость теста.

Ингредиенты: 100 г творога, 400 г жирной сметаны, 400 г яблок, 50 г сахара, 5 яиц, 1 лимон, 4 ст.л. меда, 500 г слоеного теста.

Смешать творог, мед, сметану, 4 яйца, добавить цедру и корицу по вкусу. Раскатать тесто, выложить на него творожную начинку и нарезанное яблоко.