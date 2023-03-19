Как сделать домашние чипсы из лаваша: детки в восторге, муж пищит от счастья – 5 минут и готово!

О том, что магазинные чипсы – далеко не самый полезный продукт известно всем. Однако детям, да и взрослым тоже, очень сложно отказаться от них.

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Но не стоит унывать, ведь есть компромисс – домашние чипсы из лаваша. Делать их – одно удовольствие, быстро и просто. А по вкусу они вряд ли уступят магазинным вариантам.

Ингредиенты: 100 г тонкого лаваша, 40 мл оливкового масла, 30 г сыра, маленький пучок укропа, зубчик чеснока, соль и перец либо любые приправы.

Нарезать лаваш на кусочки в виде треугольников. Сделать соус для чипсов, смешав выдавленный чеснок, приправы, мелко порубленный укроп и масло.