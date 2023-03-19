Аппетитный творожный кекс «как в супермаркете»: замесил и в печь – проще сырников

Очень простой рецепт творожного кекса порадует всех, кто любит выпечку с кисломолочными продуктами. Эта вкуснятина с успехом заменит сырники, над которыми еще потрудиться надо. А тут – замесит и поставил в духовку! Проще не бывает!

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Ингредиенты: 200 г творога, 2 ст.л. сметаны, 2 яйца, 2 ст.л. сливочного масла, стакан муки, стакан сахара, 0,5 ч.л. соды.