Не едят – проглатывают! Как приготовить вкусный плов с фаршем, все просят этот рецепт

Это, конечно, не классический рецепт плова, но он тоже получается очень аппетитным и вкусным. Хозяйки всегда спрашивают этот рецепт, поскольку блюдо невероятно простое и быстрое.
Ингредиенты: 500 г фарша, 350 г риса, по 2 средних моркови и луковицы, 1 головка чеснока, специи на свое усмотрение.
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Скатать из фарша небольшие шарики. Нарезать лук полукольцами, а морковь тонкой соломкой. Обжарить овощи в растительном масле на сковородке с высокими бортами, периодически помешивая, чередуя слабый и средний огонь.
Добавить мясные шарики, через 2 минуты приправить специями и поместить в центр сковороды целую нечищеную головку чеснока. Не выключая огонь, залить все ингредиенты горячей водой так, чтобы ее уровень был на 1-2 см выше, чем продукты. Накрыть крышкой и тушить до полного выкипания жидкости.
Источник: lafoy.ru.