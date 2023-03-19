Не едят – проглатывают! Как приготовить вкусный плов с фаршем, все просят этот рецепт

Это, конечно, не классический рецепт плова, но он тоже получается очень аппетитным и вкусным. Хозяйки всегда спрашивают этот рецепт, поскольку блюдо невероятно простое и быстрое.

Ингредиенты: 500 г фарша, 350 г риса, по 2 средних моркови и луковицы, 1 головка чеснока, специи на свое усмотрение.

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Скатать из фарша небольшие шарики. Нарезать лук полукольцами, а морковь тонкой соломкой. Обжарить овощи в растительном масле на сковородке с высокими бортами, периодически помешивая, чередуя слабый и средний огонь.