«Мы жили супербедно»: Юлия Коваль вспомнила, как готовила котлеты без мяса

Юлия Коваль

Юлия Коваль в гостях у Ляйсан Утяшевой. Фото: стоп-кадр из видео YouTube-канала «Ляйсан Утяшева»

Но и без курицы блюдо получалось вкусным.

Блогер и телеведущая Юлия Коваль стала гостьей YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», и знаменитая спортсменка ее, когда девушка научилась готовить.

«Да меня как-то родители не спрашивали… Мама сказала: «Юля, ты умеешь готовить. Вот, держи (нож, - Прим. авт.). Пожалуйста», - рассказала Коваль, добавив, что готовит с 12 лет.

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Вместе с Ляйсан она приготовила любимое блюдо своей семьи – рубленые котлетки из курицы с луком и яйцом. Однако звезда ТВ и Интернета добавила, что в ее семье не всегда было мясо, чтобы баловать себя этой вкуснятиной.

«Как и все дети «нулевых», мы жили супербедно. И сначала у нас котлеты вообще были из грецкого ореха. Я сидела и на ручной мясорубке перекручивала эти орехи, туда добавляла морковь, лук, еще что-то, и получалось, кстати, тоже вкусно», - подделась рецептом Юлия.

29-летняя телезвезда призналась, что очень любит готовить. А еще сама способна наточить нож и поменять карбюратор.

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