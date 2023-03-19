«Мы жили супербедно»: Юлия Коваль вспомнила, как готовила котлеты без мяса

Вместе с Ляйсан она приготовила любимое блюдо своей семьи – рубленые котлетки из курицы с луком и яйцом. Однако звезда ТВ и Интернета добавила, что в ее семье не всегда было мясо, чтобы баловать себя этой вкуснятиной.

«Как и все дети «нулевых», мы жили супербедно. И сначала у нас котлеты вообще были из грецкого ореха. Я сидела и на ручной мясорубке перекручивала эти орехи, туда добавляла морковь, лук, еще что-то, и получалось, кстати, тоже вкусно», - подделась рецептом Юлия.

29-летняя телезвезда призналась, что очень любит готовить. А еще сама способна наточить нож и поменять карбюратор.