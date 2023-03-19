«Мы жили супербедно»: Юлия Коваль вспомнила, как готовила котлеты без мяса

Блогер и телеведущая Юлия Коваль стала гостьей YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», и знаменитая спортсменка ее, когда девушка научилась готовить.
«Да меня как-то родители не спрашивали… Мама сказала: «Юля, ты умеешь готовить. Вот, держи (нож, - Прим. авт.). Пожалуйста», - рассказала Коваль, добавив, что готовит с 12 лет.
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Вместе с Ляйсан она приготовила любимое блюдо своей семьи – рубленые котлетки из курицы с луком и яйцом. Однако звезда ТВ и Интернета добавила, что в ее семье не всегда было мясо, чтобы баловать себя этой вкуснятиной.
«Как и все дети «нулевых», мы жили супербедно. И сначала у нас котлеты вообще были из грецкого ореха. Я сидела и на ручной мясорубке перекручивала эти орехи, туда добавляла морковь, лук, еще что-то, и получалось, кстати, тоже вкусно», - подделась рецептом Юлия.
29-летняя телезвезда призналась, что очень любит готовить. А еще сама способна наточить нож и поменять карбюратор.