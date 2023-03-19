Глазированные крылышки в меде «слюнки текут»: быстро маринуем в соевом соусе и чесноке, потом в печь!

Присыпать паприкой, приправить медом, чесноком, соевым соусом, перемешать и мариновать 1 час.

Выложить на противень и выпекать 40 минут при 160 градусах. Перевернуть и снова отправить в духовку на такое же время.

Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты».