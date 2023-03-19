Глазированные крылышки в меде «слюнки текут»: быстро маринуем в соевом соусе и чесноке, потом в печь!

Очень вкусные глазированные куриные крылышки на меде вы сможете приготовить за несколько минут. Вы удивитесь, насколько вкусными могут быть простые куриные крылья!
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Ингредиенты:
- Крылья - 900 г
- Паприка - 1 ст. л.
- Мед - 1 ст. л.
- Чеснок - 1 головка
- Соевый соус - 150-200 мл.
У крылышек срезать самый маленький фаланг. Помыть и просушить.
Присыпать паприкой, приправить медом, чесноком, соевым соусом, перемешать и мариновать 1 час.
Выложить на противень и выпекать 40 минут при 160 градусах. Перевернуть и снова отправить в духовку на такое же время.
Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты».