Глазированные крылышки в меде «слюнки текут»: быстро маринуем в соевом соусе и чесноке, потом в печь!

Глазированные крылышки в меде «слюнки текут»: быстро маринует в соевом соусе и чесноке, потом в печь!

Крылышки. Фото: соцсети

Такая вкуснятина готовится невероятно просто.

Очень вкусные глазированные куриные крылышки на меде вы сможете приготовить за несколько минут. Вы удивитесь, насколько вкусными могут быть простые куриные крылья!

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Ингредиенты:

  • Крылья - 900 г
  • Паприка - 1 ст. л.
  • Мед - 1 ст. л.
  • Чеснок - 1 головка
  • Соевый соус - 150-200 мл.

У крылышек срезать самый маленький фаланг. Помыть и просушить.

Присыпать паприкой, приправить медом, чесноком, соевым соусом, перемешать и мариновать 1 час.

Выложить на противень и выпекать 40 минут при 160 градусах. Перевернуть и снова отправить в духовку на такое же время.

Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты».

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