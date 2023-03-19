Быстрая домашняя пицца на тесте из 3 ингредиентов: 2 яйца, 2 ложки майонеза и муки

Конечно, этот рецепт классическим не назовешь, но он станет вашей палочкой-выручалочкой, когда нужно срочно кого-то накормить, а в холодильнике – последняя мышь повесилась. Яйца, майонез и немного муки найдутся у всех.

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Ну а на начинку в этой пицце пойдет все, что отыщите на полках холодильника. Главное, чтобы там оказался еще и кусочек сыра. Он расплавится и сделает вкусным все.

Ингредиенты: 2 куриных яйца, 50 г майонеза и столько же муки, 150 г мягкой колбасы, половина луковицы, 1 томат, 20 г любого твердого сыра.