Аппетитный салат с говядиной «Мечта мужчины»: огурец, перец, масло и соевый соус с чесноком

Салат с говядиной «Мечта мужчины», конечно же, понравится не только сильному полу. Женщины оценят его аппетитный вкус и отсутствие майонеза.

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Ингредиенты: говядина - 250 граммов, огурец свежий - 1 штука, перец сладкий - 1 штука, кинза - 30 граммов, лук зеленый - 20 граммов, соевый соус - 4-5 столовых ложек, масло кунжутное - 2 столовые ложки, кунжут - 1 чайная ложка, перец красный молотый - 1/3 чайной ложки, чеснок - 1 зубчик.