Картофельные шарики с сыром и другие рецепты недели

Картофельные шарики с сыром
Их еще называют крокетами.
НАДО (на 4 порции): 4 картофелины · 100 г полутвердого сыра · 1 яйцо · 1 ст. ложка муки · 3 ст. ложки панировочной муки · 200 мл растительного масла · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Картофель отвариваем в мундире, остужаем, чистим и натираем на средней терке.
2. Натираем сыр, добавляем к картофелю.
3. Вбиваем яйцо. Солим-перчим. Растираем вилкой до однородной массы.
4. Всыпаем муку, перемешиваем.
5. Катаем небольшие шарики и панируем в сухарях.
6. Обжариваем в разогретом фритюре до золотистого цвета на среднем огне.
7. Выкладываем на бумажную салфетку, чтобы удалить лишнее масло. Подаем крокеты горячими или холодными с любым соусом.
Капустные лепешки
Фото: Shutterstock
Полезный завтрак, который легко приготовить с вечера.
НАДО (на 3 - 4 порции): четвертинка капустного кочана (примерно 350 г) · 2 яйца · 3 ст. ложки муки · соль · перец · 1 ст. ложка кунжута · масло для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Капусту шинкуем мелкой соломкой.
2. Солим-перчим, вбиваем 2 яйца, солим-перчим, перемешиваем.
3. Добавляем муку, перемешиваем.
4. Выкладываем в разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Посыпаем кунжутом и жарим 10 минут на среднем огне под крышкой.
5. Переворачиваем лепешку и жарим еще 10 минут без крышки.
Картофельные маффины с яйцом
Фото: Shutterstock