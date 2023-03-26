Картофельные шарики с сыром и другие рецепты недели

Картофельные шарики с сыром

Их еще называют крокетами.

НАДО (на 4 порции): 4 картофелины · 100 г полутвердого сыра · 1 яйцо · 1 ст. ложка муки · 3 ст. ложки панировочной муки · 200 мл растительного масла · соль · перец.

ГОТОВИМ:

1. Картофель отвариваем в мундире, остужаем, чистим и натираем на средней терке.

2. Натираем сыр, добавляем к картофелю.

3. Вбиваем яйцо. Солим-перчим. Растираем вилкой до однородной массы.

4. Всыпаем муку, перемешиваем.

5. Катаем небольшие шарики и панируем в сухарях.

6. Обжариваем в разогретом фритюре до золотистого цвета на среднем огне.

7. Выкладываем на бумажную салфетку, чтобы удалить лишнее масло. Подаем крокеты горячими или холодными с любым соусом.

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