Картофельные шарики с сыром и другие рецепты недели

Фото: Shutterstock

Фото: Shutterstock

Предельно просто, красиво и сытно.

Картофельные шарики с сыром

Их еще называют крокетами.

НАДО (на 4 порции): 4 картофелины · 100 г полутвердого сыра · 1 яйцо · 1 ст. ложка муки · 3 ст. ложки панировочной муки · 200 мл растительного масла · соль · перец.

ГОТОВИМ:

1. Картофель отвариваем в мундире, остужаем, чистим и натираем на средней терке.

2. Натираем сыр, добавляем к картофелю.

3. Вбиваем яйцо. Солим-перчим. Растираем вилкой до однородной массы.

4. Всыпаем муку, перемешиваем.

5. Катаем небольшие шарики и панируем в сухарях.

6. Обжариваем в разогретом фритюре до золотистого цвета на среднем огне.

7. Выкладываем на бумажную салфетку, чтобы удалить лишнее масло. Подаем крокеты горячими или холодными с любым соусом.

Капустные лепешки

Фото: Shutterstock

Полезный завтрак, который легко приготовить с вечера.

НАДО (на 3 - 4 порции): четвертинка капустного кочана (примерно 350 г) · 2 яйца · 3 ст. ложки муки · соль · перец · 1 ст. ложка кунжута · масло для жарки.

ГОТОВИМ:

1. Капусту шинкуем мелкой соломкой.

2. Солим-перчим, вбиваем 2 яйца, солим-перчим, перемешиваем.

3. Добавляем муку, перемешиваем.

4. Выкладываем в разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Посыпаем кунжутом и жарим 10 минут на среднем огне под крышкой.

5. Переворачиваем лепешку и жарим еще 10 минут без крышки.

Картофельные маффины с яйцом

Фото: Shutterstock

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