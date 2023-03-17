Правильный рецепт горохового супа - «фишка» в пропорциях и бульоне

Это только кажется, что гороховый суп сварить проще простого. Ничего подобного! Матерые повара знают секреты - как сделать это блюдо невероятно вкусным.

Главным образом, надо рассчитать пропорции гороха к бульону. По словам шеф-повара ресторана Drinks@Dinners Евгения Михайлова, на 100 граммов гороха должен идти один литр бульона. Но перед варкой горох надо замочить в воде на одни сутки.

Для бульона, по словам повара, лучше использовать свиную рульку. Также для супа понадобятся морковь, картофель, свежий зеленый горошек, куркума, зелень, соль и перец.

За 10 минут до готовности гороха Михайлов посоветовал протереть в блендере морковь и добавить в суп. Затем отправить туда же мелко порезанную картошку.

Доведите до вкуса куркумой, солью и перцем. При подаче украсьте суп свежим зеленым горошком и мелконарезанной зеленью. Подавайте с поджаренным хлебом.

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