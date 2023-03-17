Секрет в заправке с авокадо: Наталия Антонова поделилась рецептом «стройнящего» салата из капусты — такой нужен всем

Свежая капуста и оливковое масло

Свежая капуста и оливковое масло. Фото: Global Look Press

Актриса Наталия Антонова рассказала и показала, как готовит салат из капусты и огурцов с соусом из авокадо и грецких орехов.

Актриса Наталия Антонова еще и заправский кулинар. В телеграм-канале звезда театра и кино часто делится с поклонниками рецептами блюд, которые готовит сама. На этот раз Наталия Антонова посоветовала приготовить салат из молодой капусты и свежих огурцов с необычной заправкой.

«Зеленый салатик» Стройнит! Молодит! Витаминизирует!» — пообещала Наталия Антонова.

Ингредиенты: молодая капуста — 1/2 кочана, огурец — 3 шт., авокадо — 1 шт., горсть грецких орехов, оливковое масло — 40 мл, вода — 2 ст.л., зелень любая — пучок, соль — по вкусу.

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Готовим: Капусту мелко нашинковать, очистить от кожуры и порезать огурцы, перемешать. Заправка: взбить в чаше блендера авокадо, грецкие орехи, оливковое масло и воду. Добавить зелень, соль, смешать с капустой и огурцами.

Приятного аппетита!

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