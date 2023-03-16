Жареная картошка в греческом стиле: изюминка — в лимонном соке, вы будете ее обожать

Интересный вкус приобретает знакомая всем жареная картошка, если приготовить ее на оливковом масле с добавлением лимонного сока в греческом стиле. Такому гарниру никакое мясо не понадобится! Самое то в пост, идеально для веганского меню, и когда хочется чего-то особенного.
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Ингредиенты:
- Картофель — 500 г,
- Оливковое масло — 100 мл,
- Лимон — ½ штуки,
- Соль — по вкусу.
Картошку очистить и нарезать на кусочки. Отварить в течение 6–7 минут и откинуть на дуршлаг.
В сковороде разогреть масло на среднем огне. Кинуть картошку и перемешать. Жарить примерно 10 минут, помешивая.
Из лимона выжать сок. Добавить в сковороду вместе с солью. Можно посыпать орегано. Готовить еще около минуты.
Источник: Telegram-канал «Время есть».