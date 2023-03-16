Аппетитный штрудель из слоеного теста: завернем капусту и фарш рулетом — хочется есть каждый день

Сегодня мы предлагаем приготовить блюдо австрийской кухни, которое неизменно пользуется за столом популярностью. Сочетание слоеного теста и мяса — что может быть лучше?

Этот аппетитный штрудель обязательно войдет в ваш постоянный рацион, ведь оторваться от этой вкуснятины практически невозможно.

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Ингредиенты: 500 г слоеного дрожжевого теста, по 200 г мясного фарша, картошки и капусты, 1 луковица, 2 дольки чеснока, 1 яйцо и горсть кунжута.

Обжарить лук, добавить фарш и тонко нашинкованную капусту, готовить до румяности, потом положить в начинку готовое картофельное пюре, специи, остудить.

Тесто раскатать, выложить начинку, скрутить в рулет, смазать сливочным маслом или взбитым яйцом, испечь в духовке.

Источник: lafoy.ru.