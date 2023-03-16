Как сделать картошку по-деревенски, от которой слюнки текут: отварить и запечь в масле с приправами

Очень вкусную картошку по-деревенски можно готовить хоть каждый день! Это просто, быстро, ароматно и никогда не надоедает. А с аппетитным соусом она будет залетать в рот, будто там ей и место!

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Ингредиенты: 1 кг картофеля, 25 г сливочного масла, щепотка соли и карри, паприки или другой пряной приправы, по 50 г майонеза и сметаны, 1 консервированный огурец, зубчик чеснока.

Почистить клубни, нарезать каждый на шесть долек и отварить в подсоленной воде. Смешать растопленное масло с приправами, залить ими готовую картошку и выложить на противень с пергаментом.

Запекать 30 минут при температуре 200 градусов, можно пару раз перемешать.

Подавать с соусом, соединив майонез, сметану, измельченные чеснок и огурец, а также соль и перец.

Источник: lafoy.ru.