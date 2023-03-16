Быстрый пирог с фаршем из слоеного теста: мясо можно любое, для сочности — томат

Пожалуй, у каждой хозяйки найдется в морозилке кусочек фарша и замороженное слоеное тесто. А если этого нет, то обязательно положите. Из столь простого набора продуктов можно приготовить быстрый кулинарный шедевр, который не раз спасет вас.

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Ингредиенты: 0,5 кг куриного фарша, 500 г слоеного дрожжевого теста, 4 помидора, 220 г твердого сыра, 100 г бекона, 1 ч.л. паприки, по 3 ст.л. майонеза и томатной пасты.

Раскатать в тонкий пласт половину слоеного теста, выложить на смазанный маслом противень.

Нанести на тесто соус из томатной пасты и майонеза. Обжарить фарш, распределить поверх соуса.

Посыпать специями, разложить тонко нарезанные томаты и ломтики бекона, посыпать сыром. Накрыть второй лепешкой теста, защипнуть края и поставить в разогретую духовку.

Источник: lafoy.ru.