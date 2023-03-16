Нежная творожно-манная запеканка: рецепт тающей во рту вкуснятины без муки — просят все

Настоящий деликатес можно приготовить из творога и манки. Эта запеканка просто тает во рту, все просят рецепт!

Ингредиенты: 500 г творога, 5 яиц, 50 г сахара, 100 г манной крупы.

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Соединить творог, яйца и сахар. Досыпать манку, и еще раз хорошо перемешать все ингредиенты. Дать смеси настояться 15–20 минут.

Разогреть духовку до 180 градусов, а затем отправить запеканку готовиться в духовку примерно на 30 минут до румяной корочки.

Источник: lafoy.ru.