Как сделать быстрый пирог с мясом без теста: тонкий лаваш пропитается соками и удивит вкусом

Отличные пироги можно печь без приготовления теста. Для этого просто возьмите тонкий бездрожжевой лаваш. К тому же такая основа не имеет лишних калорий.

Ингредиенты: 400 г любого мясного фарша, 0,5 стакана кефира, 1 яйцо, 1 луковица, 1 упаковка лаваша, 1 морковь, 220 г твердого сыра, зелень и специи.

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Лук, морковку и мясной фарш обжарить вместе до готовности, приправить любимыми приправами.

Кулинарную форму застелить листом лаваша, выложить 1/2 начинки, сверху расположить кусочки лаваша (порвать руками). Взбить кефир с яйцом, залить этой смесью.