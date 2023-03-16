Творог, мука, зелень, масло, вода: как приготовить аппетитную лепешку плацинду — просто, быстро, вкусно

Очень аппетитные и в то же время невероятно простые болгарские лепешки плацинды обычно нравятся всем. Их можно готовить на завтрак, в дорогу на перекус, для обеда «с собой», они отлично дополняют любой ужин.
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Дети их просто обожают, да и взрослые тоже! При этом испечь их не составит никакого труда, ну а доступность ингредиентов станет дополнительным плюсиком.
Ингредиенты: 500 г творога, 400 г муки, 230 мл воды, 100 г зелени, 1 яйцо, растительное масло.
Просеять муку горкой, сделать посередине углубление и влить туда теплую воду и 2 столовые ложки масла.
Посолить, замесить упругое тесто и оставить его на полчаса. За это время смешать творог, яйцо и нарезанную зелень.
Разделить тесто на части и раскатать в тонкие блины, выложить внутрь творог и завернуть края к середине.
Обжарить лепешки в большом количестве масла примерно по 4 минуты с каждой стороны и переложить на бумажные полотенца, чтобы масло стекло.
Источник: lafoy.ru.