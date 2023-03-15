От одного вида этого золотистого, пышного кляра проснется аппетит: секрет в бисквитном тесте

Кляр для обжаривания в нем мяса, рыбы, креветок, грибов, овощей можно приготовить по разному. В основе — бисквитное тесто. Благодаря небольшим секретам оно получится пышным и золотистым, возбуждающим аппетит.

Бисквитный кляр

Желток перетирают с солью, а белок взбивают до первых пиков. Затем смешивают с мукой.

Кляр с газировкой

Молоко смешивают с газированной водой в соотношении 3:1. Так получается один из самых легких, практически невесомых кляров. Газировку можно заменить пивом. Добавить необходимое количество муки. Кляр не должен быть очень плотным!

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