Кефир, мука, сода, сахар, соль: быстрые лепешки «из ничего», когда хочется выпечки

Очень аппетитные лепешки можно приготовить буквально из того, что есть под рукой. При этом в зависимости от потребностей вы можете варьировать количество соли или сахара. Или вовсе положить немного зелени, перца и чеснока, чтобы получить пикантный эффект.
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Лепешки отлично зайдут с супом, мясом, кусочком сочного бекона или подайте их к чаю, посыпав сахарной пудрой, со сгущенкой, маслицем, медом или вареньем.
Ингредиенты: 1 стакан кефира, 400 г муки, 0,5 ч.л. соды, щепотка соли, щепотка сахара, 50 мл растительного масла.
Продукты должны быть комнатной температуры. Чуть подогреть кефир, добавить соль, сахар и соду. Всыпать просеянную муку и замесить тесто. Сформировать лепешки и обжарить их с каждой стороны по 5 минут.
Источник: lafoy.ru