Очень нежный курник с картошкой: в дрожжевое тесто кладем чуть соды – секрет тающего теста

Этот сочный и нежный курник забыть невозможно. Тесто получается просто волшебным, тающим во рту, а все благодаря секретику кулинарии – вместе с дрожжами нужно положить в него немного соды.

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Начинка тоже получается очень аппетитной и сочной. Пирог точно стоит попробовать!

Ингредиенты на тесто: 3 стакана муки, 1 яйцо, 7 г быстродействующих дрожжей, 250 мл сметаны, 40 мл растительного масла, 0,5 ч. л. соды, 1 ст. л. сахара, 1,3 ч. л. морской соли.

Ингредиенты на начинку: 0,5 кг куриного мяса, 4 картошки, 1 луковица, 60 г сливочного масла, специи.