Пирог «Счастье»: тесто песочное и тающее, начинка мясная с картошкой — муж умоляет готовить

Если вам надоели обычные мясные пироги, приготовьте на песочном тесте. Оно получается тоненьким и тающим во рту. Особые гастрономические ощущения гарантированы.

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Ну а мужчины просто сходят с ума от этой выпечки, просят снова и снова ее приготовить.

Ингредиенты: 440 г муки, 250 г маргарина, 1 яйцо, 3 ст. л. сметаны, 0,5 ч. л. разрыхлителя, 0,5 ч. л. соли, 400 г мяса, 3 луковицы, 5 картошек, 30 г сливочного масла.

Соединить муку, маргарин, яйца, сметану, разрыхлитель и соль. Скатать тесто в колобок и положить в пленке в холодильник на 25 минут.

Отделить от теста 2/3, раскатать, положить в форму, сделав высокие бортики. Картофель нарезать тонкими пластинками, посолить и поперчить по вкусу. Разложить по тесту.