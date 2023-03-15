Сочный картофельный рулет с мясом: делаем аппетитный корж из клубней и заворачиваем фарш

Очень сочный и вкусный рулет можно приготовить из картошки, фарша, сыра и сладкого перца. Блюдо аппетитно смотрится и станет изюминкой вашего ужина или праздничного стола.
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Ингредиенты:
- Картофель - 4шт.
- Фарш - 500 г
- Сыр - 100 г
- Яйцо - 2 шт.
- Болгарский перец (желательно разных цветов)
- Лук репчатый
- Соль, перец, кориандр - по вкусу
- Майонез, кетчуп
Натереть картошку, отжать, смешать с яйцом, мукой, солью. Приправить по вкусу. Разложить по пергаменту на противне.
Картофельный корж выпекать 20 минут при 180°С (режим верх/низ).
Фарш смешать с овощами, потушить. Приправить и посолить по вкусу. Разложить по коржу, посыпать сыром, свернуть, верх присыпать остатками сыра.
10 минут выпекать с начинкой. Получается очень вкусно и сочно, по вкусу схоже с драниками.
Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты».