Аппетитная манка в микроволновке: как приготовить за 3 минуты

Вкусную нежную манную кашу можно готовить в микроволновке всего за три минуты. Раскрываем секрет аппетитного завтрака.
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Ингредиенты:
• манная крупа – 2 ст.л.
• сахар – 2 ч.л.
• масло сливочное – 20 г.
• соль – 1 щепотка
• молоко – 1 стакан
Насыпать в глубокую тарелку манку, сахар и соль, размешать. Залить молоком, поставить в микроволновую печь.
Включить на 1,5 минуты при мощности 750 ватт. Перемешать, добавить сливочное масло. Включить еще на 1,5 минуты.
Источник: Telegram-канал «Готовим детям»