Аппетитная манка в микроволновке: как приготовить за 3 минуты

Аппетитная манка в микроволновке: как приготовить за 3 минуты

Манка. Фото: Global Look Press

Вам не придется долго стоять у плиты, чтобы побаловать домочадцев.

Вкусную нежную манную кашу можно готовить в микроволновке всего за три минуты. Раскрываем секрет аппетитного завтрака.

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Ингредиенты:

• манная крупа – 2 ст.л.

• сахар – 2 ч.л.

• масло сливочное – 20 г.

• соль – 1 щепотка

• молоко – 1 стакан

Насыпать в глубокую тарелку манку, сахар и соль, размешать. Залить молоком, поставить в микроволновую печь.

Включить на 1,5 минуты при мощности 750 ватт. Перемешать, добавить сливочное масло. Включить еще на 1,5 минуты.

Источник: Telegram-канал «Готовим детям»

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