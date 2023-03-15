Аппетитная манка в микроволновке: как приготовить за 3 минуты

Вкусную нежную манную кашу можно готовить в микроволновке всего за три минуты. Раскрываем секрет аппетитного завтрака.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты:

• манная крупа – 2 ст.л.

• сахар – 2 ч.л.

• масло сливочное – 20 г.

• соль – 1 щепотка

• молоко – 1 стакан

Насыпать в глубокую тарелку манку, сахар и соль, размешать. Залить молоком, поставить в микроволновую печь.