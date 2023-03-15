Мясной пирог с перцем и картофельным тестом: сметают со стола за пять минут!

Очень вкусный и сочный пирог можно приготовить из теста с добавлением картофеля. А для дополнительной сочности мы положим в начинку болгарский перец и томат.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ингредиенты: 0,5 кг мясного фарша, 2 картошки, 150 г просеянной муки, 80 г сливочного масла, 3 стручка сладкого болгарского перца, 2 помидора, 100 г твердого сыра, 1 луковица, паприка.
Сварить картошку и размять в пюре с маслом, мукой и специями. Лук, перец и фарш обжарить до готовности, приправить паприкой и солью. Тесто раскатать по размеру формы, выложить начинку из мяса с овощами, покрыть слайсами томатов и посыпать тертым сыром, запекать в духовке 40 минут.
Источник: lafoy.ru.