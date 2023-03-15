Мясной пирог с перцем и картофельным тестом: сметают со стола за пять минут!

Очень вкусный и сочный пирог можно приготовить из теста с добавлением картофеля. А для дополнительной сочности мы положим в начинку болгарский перец и томат.

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Ингредиенты: 0,5 кг мясного фарша, 2 картошки, 150 г просеянной муки, 80 г сливочного масла, 3 стручка сладкого болгарского перца, 2 помидора, 100 г твердого сыра, 1 луковица, паприка.