А вы хотели выбросить: два невероятно вкусных блюда, которые можно приготовить только из почерневших бананов — за уши не оттащишь

Случайно нашли в холодильнике почерневшие бананы? Не спешите их выбрасывать! Их вполне можно есть, предварительно приготовив вкуснейшие блюда, от которых не оттянете домашних даже за уши.

Переспевшие бананы отлично подходят для приготовления смузи. Такой фрукт даже предпочтительнее, потому что его вкус насыщеннее и ярче. Смешайте банан в блендере с молоком или йогуртом и убедитесь, что ничего вкуснее вы не пробовали.

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