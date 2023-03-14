Сочные, нежные, лучше мясных: как приготовить котлеты из капусты — за этим рецептом гоняются все

Свежая капуста

Свежая капуста. Фото: Global Look Press

Секрет приготовления блюда из капусты, которое идеально для тех, кто постится.

Этот рецепт котлет из капусты оценят те, кто постится, и те, кто в принципе не ест мяса. Хорошо это блюдо и для тех, кто решил разгрузиться и на пару дней отказаться от мясных блюд.

Ингредиенты: 

  • белокочанная капуста – 0,5 кг;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • имбирь (свежий) – 10 г;
  • манка – 1 ст. л.;
  • растительное масло – 2 ст. л.;
  • соль и черный перец – по вкусу.

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Готовим: 1. Измельчаем капусту в блендере или с помощью ножа или мясорубки. Затем слегка отжимаем, чтобы убрать лишний сок. 2. Зубчик чеснока прогоняем через пресс, а имбирь натираем на мелкой терке. Если используем сушеный имбирь, то уменьшаем его количество до 5 граммов. 3. Добавляем чеснок и имбирь в капусту, перемешиваем и оставляем при комнатной температуре на 20-30 минут. 4. Влажными руками формируем котлеты. Обваливаем в манке и выкладываем на разогретую сковороду с маслом. Котлеты формируем влажными руками. Небольшие овощные заготовки выкладываем на разогретую сковороду с маслом. 5. Жарим на умеренном огне. Каждую сторону нужно обжарить в течение 3-4 минут. Приятного аппетита!

По материалам belnovosti.by

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