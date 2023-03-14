Сочные, нежные, лучше мясных: как приготовить котлеты из капусты — за этим рецептом гоняются все

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Готовим: 1. Измельчаем капусту в блендере или с помощью ножа или мясорубки. Затем слегка отжимаем, чтобы убрать лишний сок. 2. Зубчик чеснока прогоняем через пресс, а имбирь натираем на мелкой терке. Если используем сушеный имбирь, то уменьшаем его количество до 5 граммов. 3. Добавляем чеснок и имбирь в капусту, перемешиваем и оставляем при комнатной температуре на 20-30 минут. 4. Влажными руками формируем котлеты. Обваливаем в манке и выкладываем на разогретую сковороду с маслом. Котлеты формируем влажными руками. Небольшие овощные заготовки выкладываем на разогретую сковороду с маслом. 5. Жарим на умеренном огне. Каждую сторону нужно обжарить в течение 3-4 минут. Приятного аппетита!

По материалам belnovosti.by