Пирог «Мужская радость»: на кефире с мясом и луком — простой и сочный

Невероятно аппетитный и сытный пирог с мясом можно приготовить на кефире. Мясо можно мелко нарубить, измельчить при помощи блендера или пропустить через мясорубку.

Ингредиенты: 1 стакан кефира, 2 яйца, 260 г муки, 8 г разрыхлителя, 1 луковица, 300 г вареного мяса, 5 веточек укропа, соль, молотый мускатный орех, молотый черный перец, 2 ч. л. растительного масла.

Взбить куриные яйца, посолить, влить чуть разогретый до приятной теплоты кефир. Насыпать в состав муку, разрыхлитель и добавить половину масла.

Мясо и зелень измельчить, всыпать специи и соль. Раскатать тесто на два коржа. Первый выложить на дно смазанной формы, добавить слой начинки и накрыть второй заготовкой из теста. Выпекать пирог при температуре 180 градусов 40 минут.

Источник: life.ru