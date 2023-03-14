Сыр аппетитно тянется: как сделать незабываемый заливной пирог с капустой на кефире

Очень простой, но при этом невероятно вкусный пирог можно приготовить на кефире с начинкой из капусты и сыра. Он выглядит и пахнет очень аппетитно!

Ингредиенты: 1 стакан кефира, 220 г муки, 2 яйца, 1 ч. л. разрыхлителя, 300 г капусты, 5 веточек петрушки, 100 г твердого сыра, щепотка сахара, соль, молотый черный перец, 2 ст. л. растительного масла.

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Нарубить мелко капусту, обжарить до готовности, посолить, поперчить и всыпать нашинкованную петрушку.

Смешать кефир, яйца, сахар, соль, муку и разрыхлитель. Смазать форму, вылить половину теста, добавить начинку и залить остатками теста. Сверху добавить натертый сыр и отправить на 30 минут в разогретую духовку.

Источник: lafoy.ru.