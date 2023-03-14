Пышный пирог на кефире с капустой: съедается до последней крошки за пять минут!

Невероятно вкусный, нежный и пышный пирог с капустой порадует вас простотой приготовления. Вы не заметите, как проглотите его за пять минут!
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Ингредиенты: 150 мл кефира, 2 ст.л. майонеза, 0,5 ч.л. соды, 2 яйца, 250 г муки, щепотка сахара, соль, 300 г капусты, 1 луковица, 1 ст.л. томатной пасты, 2 ст.л. растительного масла.
Нарубить лук, пожарить, положить в сковороду капусту, томатную пасту и готовить все вместе 7-10 минут на среднем огне. Посолить, положить сахар и молотый перец.
Взбить яйца с солью, добавить кефир, майонез, соду, сахар и муку. Вылить часть теста в смазанный противень, положить начинку, залить остатками теста. Поставить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут.
Источник: lafoy.ru.