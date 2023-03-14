Сочный рыбный пирог из консервы: тесто тонкое и нежное на кефире – простой рецепт

Смешать яйца, кефир, майонез, разрыхлитель, соль и муку. Замесить тесто, раскатать два коржа. Выложить первый в смазанную форму, добавить слой начинки и накрыть вторым слоем теста.

Выпекать около 40 минут до румяной корочки при температуре 180 градусов.

Источник: lafoy.ru.