Сочный рыбный пирог из консервы: тесто тонкое и нежное на кефире – простой рецепт

Очень аппетитный с минимумом теста пирог получается на кефире с рыбной консервой.
Ингредиенты: 250 мл кефира, 1 ст.л. майонеза, 2 яйца, 600 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя, 1 банка рыбных консервов в масле, 3 стебля зеленого лука, 1 ч.л. лимонного сока, соль, молотый перец, молотый кориандр, 1 ч.л. оливкового масла.
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Рыбу размять вилкой. Добавить нашинкованный лук, по необходимости посолить, поперчить, приправить кориандром, влить немного сока лимона.
Смешать яйца, кефир, майонез, разрыхлитель, соль и муку. Замесить тесто, раскатать два коржа. Выложить первый в смазанную форму, добавить слой начинки и накрыть вторым слоем теста.
Выпекать около 40 минут до румяной корочки при температуре 180 градусов.
Источник: lafoy.ru.