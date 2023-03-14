Одна сочная начинка, муки – всего стакан! Как приготовить аппетитный заливной пирог с капустой и томатом

Очень сочный с минимумом муки заливной пирог с капустой и томатом порадует вас скоростью приготовления. Делать его – одно удовольствие. Наверняка, вы будете готовить его каждую неделю.

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Ингредиенты: 1 стакан муки, 200 мл кефира, 4 яйца, 1 ч.л. разрыхлителя, 200 г капусты, 2 помидора, 1 луковица, 2 стебля зеленого лука, 3 веточки базилика, щепотка сахара, соль, молотый черный перец, 2 ст.л. растительного масла.

Нарезать томаты, капусту, лук, зелень. Обжарить вначале лук, потом добавить капусту, томаты, жарить до готовности. Всыпать зеленый лук, соль, молотый черный перец и базилик.