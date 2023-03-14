Просто берем соль: как запечь рыбу на праздник

Просто берем соль: как запечь рыбу на праздник

Запеченная рыба. Фото: Teleprogramma.pro

Для такого способа приготовления подойдет любая рыба.

Дипломированный нутрициолог Наталья Ковалева поделилась рецептом запеченной рыбы - простым и полезным. Таким образом можно приготовить любую рыбу, имейте в виду. И приятного аппетита!

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