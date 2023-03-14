Просто берем соль: как запечь рыбу на праздник

Дипломированный нутрициолог Наталья Ковалева поделилась рецептом запеченной рыбы - простым и полезным. Таким образом можно приготовить любую рыбу, имейте в виду. И приятного аппетита!
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Запеченная рыба. Фото: Teleprogramma.pro
Дипломированный нутрициолог Наталья Ковалева поделилась рецептом запеченной рыбы - простым и полезным. Таким образом можно приготовить любую рыбу, имейте в виду. И приятного аппетита!
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