«Зимняя» окрошка от крутых шеф-поваров — необычный аналог летней

Окрошка - летнее блюдо. Но что делать зимой любительницам этого супа? Матерые шеф-повара представили аналог этого блюда в зимнем варианте. Получилось интересно.

Ингредиенты:

огурцы — 2–3 шт.,

перец болгарский — 0,5 шт.,

лук зеленый по вкусу,

укроп — 0,5 пучка,

вода минеральная — 100 г,

орешки кедровые — 1 горсть,

перец черный молотый по вкусу,

соль по вкусу.

Приготовление:

На крупной терке трем болгарский перец и огурцы. Полученную смесь смешиваем с мелко нарубленными луком и укропом.

Овощи заливаем кефиром и минеральной водой. Солим.

В конце — кедровые орехи. Можно использовать любые другие — какие вам нравятся.

Приятного аппетита.

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