«Зимняя» окрошка от крутых шеф-поваров — необычный аналог летней

Окрошка - летнее блюдо. Но что делать зимой любительницам этого супа? Матерые шеф-повара представили аналог этого блюда в зимнем варианте. Получилось интересно.
Ингредиенты:
- огурцы — 2–3 шт.,
- перец болгарский — 0,5 шт.,
- лук зеленый по вкусу,
- укроп — 0,5 пучка,
- вода минеральная — 100 г,
- орешки кедровые — 1 горсть,
- перец черный молотый по вкусу,
- соль по вкусу.
Приготовление:
На крупной терке трем болгарский перец и огурцы. Полученную смесь смешиваем с мелко нарубленными луком и укропом.
Овощи заливаем кефиром и минеральной водой. Солим.
В конце — кедровые орехи. Можно использовать любые другие — какие вам нравятся.
Приятного аппетита.
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