«Зимняя» окрошка от крутых шеф-поваров — необычный аналог летней

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Хозяюшкам на заметку.

Окрошка - летнее блюдо. Но что делать зимой любительницам этого супа? Матерые шеф-повара представили аналог этого блюда в зимнем варианте. Получилось интересно.

Ингредиенты:

  • огурцы — 2–3 шт.,
  • перец болгарский — 0,5 шт.,
  • лук зеленый по вкусу,
  • укроп — 0,5 пучка,
  • вода минеральная — 100 г,
  • орешки кедровые — 1 горсть,
  • перец черный молотый по вкусу,
  • соль по вкусу.

Приготовление:

На крупной терке трем болгарский перец и огурцы. Полученную смесь смешиваем с мелко нарубленными луком и укропом.

Овощи заливаем кефиром и минеральной водой. Солим.

В конце — кедровые орехи. Можно использовать любые другие — какие вам нравятся.

Приятного аппетита.

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