Все просят этот рецепт: как испечь быстрый и сочный сырный пирог с сосисками

Очень простой и невероятно вкусный сырный пирог можно сделать за несколько минут. Эта выпечка станет вашей палочкой-выручалочкой на любой случай. Ей рады гости, любимый мужчина, пришедший с работы, дети, прибежавшие со школы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: 200 мл кефира, 2 яйца, 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 60 г твердого сыра, 150 г сосисок, 3 веточки зелени, 1 ч. л. оливкового масла.

Сыр натереть, сосиски и зелень мелко нарезать. Смешать кефир, яйца, муку, разрыхлитель и соль. Всыпать сосиски, зелень и твердый сыр. Вылить массу в подготовленную форму, выпекать в разогретой духовке 35 минут.

Источник: lafoy.ru.