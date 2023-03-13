Аппетитный пирог с капустой и ветчиной за 3 минуты: налили тесто, разложили начинку — вкуснятина

Вкуснейший пирог с капустой и ветчиной готовится проще некуда. Этот заливной способ вы полюбите раз и навсегда.

Ингредиенты: 200 г муки, 250 мл кефира, 2 яйца, 1 ч.л. разрыхлителя, 300 г капусты, 1 луковица, 150 г ветчины, 5 веточек укропа, сахар, соль, молотый черный перец, 1 ст.л. кунжута, 3 ст.л. растительного масла.

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Нарезать ветчину, капусту, лук и укроп. Обжарить лук, всыпать капусту и тушить до готовности. Посолить, поперчить, добавить зелень и ветчину.

Взбить яйца с солью, сахаром, кефиром, всыпать муку и разрыхлитель. Влить часть теста в подготовленную форму, добавить начинку и залить все остатками теста. Разровнять, присыпать кунжутом и поставить в духовку на 40 минут.

Чтобы добиться румяной корочки, можно включить в конце на 5 минут режим конвекции.

Источник: lafoy.ru.