Пальчики оближешь! Как приготовить пиццу без муки — дешево и полезно

Некоторые считают, что пиццу невозможно приготовить без муки, ведь ее основа — тесто. Но матерые кулинары придумали способ, который развеет сомнения. Цветная капуста — вот бюджетный и полезный выход.

Для начала цветную капусту измельчаем в мясорубке, затем промачиваем кухонной бумагой, чтобы из нее вышла лишняя влага. После — смешиваем с тертым мягким сыром и раскатываем в пласт на противень.

Запекаем при 180 °С в течение 5–10 минут. Основа готова! Теперь ее можно смазать любым соусом, положить сверху ветчину и помидоры.

Приятного аппетита!

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