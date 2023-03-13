Стакан муки, много капусты, сметана и яйца: быстрый заливной пирог «проще простого»

Заливной пирог с капустой на основе сметаны получается нежным и сочным. Вы не сможете отказать себе в удовольствии готовить его каждую неделю!

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Ингредиенты: 3 яйца, 150 г сметаны, 250 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя, 350 г капусты, 2 ст.л. оливкового масла, щепотка сахара, соль, молотый черный перец.

Нарубить мелко капусту, обжарить до готовности, посолить и поперчить. Взбить яйца с солью, добавить сметану, сахар, муку и разрыхлитель.

Смешать жидкое тесто и капусту. Выложить все в подготовленную форму, разровнять и отправить в разогретую духовку на полчаса.

Источник: lafoy.ru.