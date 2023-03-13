Пирог к чаю «Сказка»: стакан кефира, стакан сахара, ложка грецких орехов, немного корицы – слюной захлебнетесь

Очень аппетитный и нежный пирог «Сказка» не зря назван так, он действительно имеет волшебный вкус. Корица и грецкий орех делают его незабываемым.

Ингредиенты: 1 стакан теплого кефира, 200 г сахара, 1 яйцо, 400 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя, 150 г сливочного масла, щепотка соли, 0,5 ч.л. молотой корицы, 1 ст.л. молотых грецких орехов, сливочное масло для смазывания формы.

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