Пирог к чаю «Сказка»: стакан кефира, стакан сахара, ложка грецких орехов, немного корицы – слюной захлебнетесь

Очень аппетитный и нежный пирог «Сказка» не зря назван так, он действительно имеет волшебный вкус. Корица и грецкий орех делают его незабываемым.
Ингредиенты: 1 стакан теплого кефира, 200 г сахара, 1 яйцо, 400 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя, 150 г сливочного масла, щепотка соли, 0,5 ч.л. молотой корицы, 1 ст.л. молотых грецких орехов, сливочное масло для смазывания формы.
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Смешать масло с мукой, молотой корицей, орехами, сахаром и солью. Растереть массу руками до крошек и убрать одну горсть в сторону.
Влить в большую часть крошек кефир, вбить яйцо, добавить разрыхлитель. Вымешивать до однородности, вылить в смазанную форму и присыпать крошками. Выпекать 30 минут в разогретой духовке.
Источник: lafoy.ru.